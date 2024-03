Vikersund

Skispringen

Skifliegen in Vikersund abgesagt – Kraft kurz vor Triumph

Von dpa

i Steht unmittelbar vor dem dritten Titel im Gesamtweltcup: Stefan Kraft. Foto: Geir Olsen/NTB/dpa

Zu starker Wind: Skifliegen ist an diesem Samstag in Vikersund unmöglich. Der Weltverband will den Wettbewerb am Sonntag nachholen.