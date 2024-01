Skicrosser Wilmsmann wird Zweiter bei Weltcup in Kanada

ARCHIV – Florian Wilmsmann fuhr zum zweiten Mal in dieser Saison aufs Podest. Foto: Laurent Gillieron/Keystone/dpa/Archivbild

Nakiska (dpa). Wilmsmann bejubelte das zweite Podest in dieser Saison und das insgesamt zehnte seiner Karriere. Im Finale hatte er bis kurz vor dem Ziel geführt, ehe er doch noch von Lenherr überholt wurde.

Bei den Frauen kam Johanna Holzmann in das kleine Finale und belegte am Ende Platz acht. Die Olympia-Dritte Daniela Maier fehlte nach einer Operation am Syndesmoseband. Der Sieg ging an die kanadische Lokalmatadorin Hannah Schmidt.