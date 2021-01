Weltcup in Idre Fjäll

Skicrosser Wilmsmann Achter bei Weltcup in Schweden

Idre Fjäll (dpa) – Die deutschen Skicrosser haben beim Weltcup im schwedischen Idre Fjäll die Podestplätze verpasst. Florian Wilmsmann aus Holzkirchen in Oberbayern schaffte es in das kleine Finale, wo er Achter wurde. Zuvor war er in Val Thorens noch Dritter und Fünfter geworden.