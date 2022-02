Peking

Olympische Winterspiele

Scharfe Kritik an Chinesischer Eiskunstläuferin zensiert

Chinas Zensur ist gegen scharfe Kritik in sozialen Medien an der chinesischen Eiskunstläuferin Zhu Yi vorgegangen, die am Sonntag gestürzt war und auch am Montag bei den Winterspielen in Peking Sturzpech hatte.