Riiber siegt souverän in Seefeld – Rydzek Vierter

Kein Podium, trotzdem «super happy»: Kombinierer Johannes Rydzek zeigt sich in guter Form. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Seefeld (dpa). Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber dominiert auch zum Auftakt beim «Nordic Combined Triple» in Seefeld. Der Norweger sicherte sich im Rennen über 7,5 Kilometer souverän den Sieg.

Bereits nach dem Springen hatte er mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Hinter ihm schafften es sein Teamkollege Jörgen Graabak und der Österreicher Johannes Lamparter auf das Podium.

Direkt dahinter landete Johannes Rydzek als bester Deutscher auf Platz vier. «Ich wusste, zum Schluss in der Gruppe heißt es Körner haben und die hatte ich heute. So ganz will es noch nicht Richtung Podium, aber ich schnuppere schon sehr oft dran und bin super happy», sagte der 32 Jahre alte Oberstdorfer in der ARD.

Julian Schmid (9.) und David Mach (18.), die nach dem Springen noch Podestchancen hatten, konnten das hohe Tempo der Spitze nicht mitgehen. Auch Manuel Faißt (10.), Terence Weber (16.), Olympiasieger Vinzenz Geiger (22.) und Wendelin Tannheimer (26.) landeten im hinteren Feld.