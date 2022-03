Positiver Corona-Test bei Skispringerin Althaus

Die Olympia-Zweite von Peking ist zwar symptomfrei, befindet sich aber in häuslicher Quarantäne und fehlt daher beim Weltcup an diesem Wochenende in Hinzenbach. „Schade, dass ich pausieren muss, ich habe eine sehr gute Form. Ich setze alle Hoffnungen daran, dass ich bei der RawAir in Norwegen wieder mit von der Partie bin“, sagte die 25-Jährige am Mittwoch mit Blick auf die Mini-Tournee in der kommenden Woche.

