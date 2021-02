Heerenveen

Eisschnelllauf-WM

Pechstein kämpft sich auf Platz neun – Dufter im Pech

Eigentlich will Joel Dufter bei der Eisschnelllauf-WM zumindest in die Nähe des Podests laufen. Doch nach zwei Fehlstarts seines Gegners muss er allein laufen. Die 48 Jahre alte Claudia Pechstein schafft es im Massenstart in die Top 10.