Katharina Schmid bei Weltcup in Trondheim Siebte

Für das deutsche Skisprung-Team läuft es in Norwegen durchwachsen. Auch beim zweiten Springen in Trondheim gibt es keinen Podestplatz.

Trondheim (dpa). Die deutschen Skispringerinnen müssen sich auf den WM-Schanzen von 2025 noch deutlich steigern. Auch beim zweiten Wettbewerb in Trondheim waren die Podestplatzierungen für Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid und ihre Kolleginnen am Mittwoch ein ordentliches Stück entfernt.

Schmid (113 und 125 Meter) als Siebte sowie Selina Freitag (115,5 und 126 Meter) auf Rang neun schafften es unter die besten Zehn. In knapp einem Jahr finden in Trondheim die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften statt.

Tags zuvor war Schmid nicht über Rang 16 hinausgekommen. Der Sieg ging an die slowenische Weltcup-Gesamtführende Nika Prevc, die sich vor Eirin Maria Kvandal (Norwegen) sowie Eva Pinkelnig (Österreich) durchsetzte. Zum Abschluss der Raw-Air-Serie in Norwegen stehen am Samstag und Sonntag zwei Skiflug-Wettbewerbe auf der riesigen Anlage in Vikersund an.