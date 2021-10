Freestyler Vockensperger und Morgan zum Auftakt Sechste

Die Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger und Annika Morgan haben beim Weltcup-Auftakt in Chur die Podestplätze verpasst, aber große Schritte Richtung Olympia gemacht.

Der 22-Jährige vom SC Rosenheim und die 19-Jährige vom SC Mittenwald belegten bei dem Big-Air-Event in der Schweiz jeweils Rang sechs. In den Finals konnten beide jeweils zwei ihrer drei Sprünge nicht landen. Die Herren-Konkurrenz auf der großen Rampe gewann der Schweizer Jonas Boesiger, bei den Damen siegte die starke Japanerin Kokomo Murase.

Die deutsche Olympia-Norm haben sowohl Vockensperger als auch Morgan in Chur aber bereits geknackt. Ein Top-8- oder zwei Top-16-Plätze sind im Verlauf der Saison nötig, um zu den Winterspielen nach Peking zu kommen. Zudem sammelten die zwei deutschen Snowboard-Asse weitere wichtige Punkte in der Weltrangliste, über die die Teilnehmer des Saisonhöhepunkts in China im kommenden Februar ermittelt werden.

„Es war eine geile Show“, sagte Vockensperger. „Ich dachte nicht, dass ich überhaupt starten kann“, berichtete Morgan, nachdem sie krankheitsbedingt in den Tagen zuvor nicht trainiert hatte. „Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Es hat extrem Spaß gemacht.“

© dpa-infocom, dpa:211023-99-710226/2