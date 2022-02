Favoritin Shiffrin scheidet im Riesenslalom bei Olympia aus

Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat ihren Auftakt bei den Olympischen Winterspielen in China verpatzt. Die Topfavoritin auf die Goldmedaille rutschte am Montag im Riesenslalom nach nur wenigen Toren weg und schied im ersten Durchgang aus.

Bei den Spielen vor vier Jahren in Pyeongchang hatte die 73-malige Weltcup-Siegerin in dieser Disziplin noch oben auf dem Podest gestanden.

Schon am Mittwoch hat die 26 Jahre alte US-Amerikanerin die nächste Chance auf Gold. Dann steht bei den Damen der Slalom an, bei dem Shiffrin ebenfalls zu den Gejagten gehört. Die langjährige Ski-Dominatorin hatte sich vorgenommen, in allen alpinen Disziplinen bei Olympia zu starten.

