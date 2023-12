Erster Weltcup-Sieg: Langläuferin Carl triumphiert

Langläuferin Victoria Carl hat ihr erstes Weltcup-Renen gewonnen. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/AP/dpa

Trondheim (dpa). Skilangläuferin Victoria Carl hat ihren ersten Sieg im Weltcup gefeiert.

Die 28 Jahre alte Teamsprint-Olympiasiegerin setzte sich über zehn Kilometer in der klassischen Technik sensationell vor Rosie Brennan aus den USA und der Schwedin Ebba Andersson durch. Carls Vorsprung auf Platz zwei betrug nach einer beeindruckenden Laufleistung 19,6 Sekunden.

«Es ist unglaublich», sagte Carl im Siegerinnen-Interview. «Ich bin wirklich sehr glücklich». Bei der Ehrung der Top-Drei im norwegischen Trondheim, wo 2025 die nächsten Weltmeisterschaften stattfinden, lachte sie quasi durchgängig. Ihre Preise – einen Blumenstrauß, einen Bilderrahmen und ein großes Stück Käse eines Sponsors – konnte sie gar nicht alle gleichzeitig festhalten.

Carl in der Weltspitze etabliert

Wenige Minuten zuvor war Carl im Ziel völlig erschöpft zu Boden gesunken. Ihre Teamkolleginnen beglückwünschten sie da bereits, doch auf das offizielle Ergebnis musste Carl noch warten. Auf dem Sessel für die aktuell Führende schlug sie immer wieder ungläubig die Hände vors Gesicht. «Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe», sagte sie. «Die Ski haben heute super gepasst.»

Carl etabliert sich immer mehr in der Weltspitze. Im Skiathlon lief die Athletin aus Zella-Mehlis am Samstag auf Platz sechs. Im Sprint war sie Fünfte geworden. Erst am vergangenen Wochenende hatte Carl auf Rang drei erstmals einen Podestplatz in einem Einzelweltcup belegt.

«Das motiviert auch für die Tour de Ski», sagte sie nach ihrem Sieg. «Jetzt werde ich meinen Akku über Weihnachten aufladen und dann kommt die Tour.» Die Tour de Ski findet vom 30. Dezember bis zum 7. Januar in Toblach (Italien), Davos (Schweiz) und Val di Fiemme (Italien) statt.