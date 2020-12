Berlin

Weltmeisterschaften

Eisschnelllauf nun in Heerenveen – Shorttrack in Dordrecht

Die Internationale Eislauf-Union will die wegen der Coronavirus-Pandemie in Peking abgesagten Einzelstrecken-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer nun vom 11. bis 14. Februar 2021 in Heerenveen austragen.