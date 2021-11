Eisschnellläufer Beckert mit Olympia-Qualifikation

Patrick Beckert hat sich als erster deutscher Eisschnellläufer für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert.

Der Erfurter belegte beim Weltcup in Stavanger in 13:13,267 Minuten den achten Platz über 10.000 Meter. Damit sicherte sich der 31-Jährige im einzigen Weltcup-Rennen der Saison über die Langstrecke die Teilnahme an den Spielen.

Beckert hatte bereits zum Weltcup-Auftakt im polnischen Tomaszow Mazowiecki mit Rang zehn über 5000 Meter für das beste deutsche Resultat zum Beginn des Olympia-Winters gesorgt. Bei den kommenden beiden Weltcups in Salt Lake City (3. bis 5. Dezember) und Calgary (10. bis 12. Dezember) kann sich der Langstreckler zudem noch über die 5000 Meter für Peking qualifizieren.

