Deutsches Mixed bei Kombinierern auf Rang drei

Trondheim (dpa). Das deutsche Team hat beim Mixed in der Nordischen Kombination Platz drei belegt. In der Besetzung Jenny Nowak, Manuel Faißt, Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster musste sich das Quartett in Trondheim den siegreichen Gastgebern aus Norwegen sowie Österreich geschlagen geben.

Gesprungen wurde in dem WM-Ort von 2025 von der Normalschanze. Im Anschluss absolvierten die Frauen eine Strecke über je 2,5 Kilometer, die Männer eine Strecke über je fünf Kilometer.

Norwegen belegte zwar nach dem Springen nur Rang drei, war in der Besetzung Ida Marie Hagen, Jens Luuras Oftebro, Jörgen Graabak und Gyda Westvold Hansen in der Loipe aber nicht zu stoppen. Bei Deutschland haderte Armbruster mit ihrem durchwachsenen Versuch von der Schanze. «Ich war einfach nur unfassbar sauer auf mich selbst. Es ist etwas anderes, wenn das im Einzel passiert. Deswegen tut es mir leid, dass es bei mir nicht so geklappt hat», sagte die 18-Jährige im ZDF.

Am Sonntag finden die letzten Einzelrennen dieses Winters statt. Der Norweger Jarl Magnus Riiber und seine Landsfrau Hagen standen bereits vor dem finalen Weltcup-Wochenende als Gesamtsieger fest.