Aljona Savchenko träumt weiter vom Comeback

Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko hegt weiter ihren Traum vom Comeback bei den Winterspielen 2022 in Peking.

„Ich würde es gerne machen. Wir wären noch in der Lage, um Medaillen zu kämpfen“, sagte die 37 Jahre alte gebürtige Ukrainerin, die Gastkommentatorin der ARD-Übertragung von der Kurzkür der Paare bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm war.

Savchenko hatte zusammen mit Bruno Massot 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold gewonnen und mit ihrer „Jahrhundertkür“ begeistert. „Ich warte ab, ob Bruno mich anruft. Dann würde ich es machen“, sagte Savchenko, die in Oberstdorf lebt. „Mit einem anderen Partner wäre es quatsch. Er ist der beste Partner der Welt.“ Der 32-jährige Massot lebt in der Schweiz und arbeitet als Trainer.

