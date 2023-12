17 Jahre alte Armbruster verpasst Podest in der Kombination

Nathalie Armbruster hat den ersten Podestplatz für die deutschen Nordischen Kombiniererinnen in dieser Saison um einen Rang verfehlt.

ARCHIV – Verpasste knapp das Podest: Kombinierin Nathalie Armbruster aus Deutschland. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ramsau am Dachstein (dpa) – Die 17-Jährige belegte am Freitag im österreichischen Ramsau am Dachstein den vierten Platz. Armbruster war als Neunte ins Langlaufrennen über fünf Kilometer gegangen.

Weil der am Vormittag geplante Skisprung-Wettkampf wegen starken Windes nicht stattfinden konnte, wurde für die Startreihenfolge der Probedurchgang des Vortags herangezogen. In diesem hatte Armbrusters Nationalteamkollegin Jenny Nowak sogar den zweiten Platz belegt. Im Langlaufrennen fiel die 21-Jährige aber zurück und wurde Achte. Den Sieg sicherte sich wie auch schon in den bisherigen beiden Weltcuprennen der Saison die Norwegerin Gyda Westvold Hansen.