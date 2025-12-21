Zweierbob: Noltes Siegesserie reißt – Buckwitz wird Zweite

Laura Nolte verpasst erstmals in dieser Weltcup-Saison Platz eins. Auf der ungeliebten Bahn in Sigulda reicht es immerhin noch für das Podium. Immer stärker wird derweil Lisa Buckwitz.

Sigulda (dpa) – Nach drei Siegen in Folge hat sich Laura Nolte erstmals in dieser Weltcup-Saison im Zweierbob geschlagen geben müssen. Beim Erfolg der US-Pilotin Kaillie Humphries-Armbruster kam die Peking-Olympiasiegerin mit Ersatzanschieberin Leonie Kluwig im lettischen Sigulda auf Rang drei. Auf Platz zwei landete Lisa Buckwitz, die mit Lauryn Siebert fuhr und nach zwei Läufen eine Hundertstelsekunde schneller als Nolte war. Kim Kalicki belegte mit Anabel Galander Rang sechs.

Buckwitz mit Startbestzeiten

«Ich bin zufrieden, dass wir noch aufs Podest gefahren sind. Wir sind noch einmal richtig schnell gestartet, die zweite Fahrt war aber nicht wirklich gut», sagte Weltmeisterin Nolte, die auf der ungeliebten Bahn in Sigulda schon einige Stürze verbucht hatte.

Die nach dem ersten Lauf noch in Führung liegende Buckwitz vergab zwar Platz eins noch, zog aber wegen der zwei Startbestzeiten zufrieden Bilanz: «Platz zwei ist meine bislang beste Platzierung, Stückchen für Stückchen arbeite ich mich ran. Kaillie ist im zweiten Lauf sehr gut gefahren, ich hatte ein, zwei Fehler», sagte die Zweierbob-Weltmeisterin von 2024.