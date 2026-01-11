Winterberg-Erfolg für Degenhardt und Rosenthal

Beim Heim-Weltcup in Winterberg haben die Doppelsitzer-Frauen für den ersten deutschen Erfolg gesorgt. Doch für die Olympia-Premiere sieht es schlecht aus für die Siegerinnen.

Winterberg (dpa) – Die Rennrodlerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben beim Weltcup in Winterberg für den Heimsieg gesorgt. Nach zwei zweiten Plätzen im Einsitzer durch Julia Taubitz und Felix Loch setzte sich das Duo mit einem Vorsprung von 0,100 Sekunden vor Selina Egle/Lara Michaela Kipp aus Österreich sowie ihren Teamkolleginnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,369 Sekunden). Vierte wurde das Thüringer Junioren-Duo Elisa-Maria Storch/Pauline Patz.

Kein Olympia-Platz für Winterberg-Siegerinnen

In der Weltcup-Gesamtwertung sind die Winterberg-Siegerinnen mit 330 Zählern hinter den Österreicherinnen Egle/Kipp (455 Punkte) und Eitberger/Matschina (410) nur das zweitbeste deutsche Doppel – und das hat Konsequenzen für eine Olympia-Teilnahme.

«Es ist momentan sehr hart, wir haben pro Nation nur einen Startplatz. In der Qualifikation hat sich halt ein anderes Doppel durchgesetzt», sagte das Doppel in der ARD. «Wir sind am Warten, ob wir vielleicht noch nachrutschen können. Wenn jemand nachrutscht, dann sind wir an erster Stelle. (...) Deswegen bedeutet dieser Sieg noch mal mehr. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir irgendwie noch reinrutschen.»