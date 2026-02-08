Mit einem steifen Hals fährt Max Langenhan bei Olympia dreimal Bahnrekord. Vor dem Finallauf vergrößerte der Thüringer seinen Vorsprung und könnte seine erste olympische Medaille gewinnen.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Rodler Max Langenhan steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der Weltmeister, der im dritten Lauf seinen dritten Bahnrekord auf der neu gebauten Bahn im Cortina Sliding Centre fuhr, vergrößerte vor dem abschließenden vierten Lauf im Einsitzer seinen Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller auf 0,294 Sekunden, der im dritten Lauf Startrekord hinlegte. Dritter ist der Italiener Dominik Fischnaller, der in Peking vor vier Jahren Bronze holte.

Der Weltcupführende Felix Loch aus Berchtesgaden patzte erneut auf der Startrampe und blieb auf Rang acht hängen. Der Routinier legte zwar in Durchgang eins zwischenzeitlich einen Startrekord hin, patzte aber auch da kurz nach dem Start. Zudem haderte er mit seinem Set-Up am Schlitten. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo liegt hinter Loch auf Rang neun.

Mit Startnummer eins ins Rennen gegangen fuhr der 26-Jährige Langenhan vom BRC Friedrichroda, der vor vier Jahren in Peking Sechster geworden ist, gleich zum Auftakt einen Bahnrekord und verbesserte diese Bestmarke im zweiten und dritten Durchgang noch einmal. Dabei wollte er die olympischen Rennen erst absagen, da er über einen steifen Hals klagte. Erst nach langen Massagen stieg er am Samstag auf seinen Schlitten.