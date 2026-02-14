Während des Halfpipe-Finales in Livigno fällt ein Kameraseil in den Zuschauerbereich. Das zuständige Unternehmen leitet eine Untersuchung ein.

Livigno (dpa) – Bei den Olympischen Winterspielen in Italien ist während des Halfpipe-Finales ein Führungsseil einer Kamera zu Boden und in den Zuschauerbereich gefallen. Das Unternehmen Olympic Broadcasting Services (OBS), das für das internationale TV-Bild verantwortlich ist, erklärte nach dem Vorfall im Livigno Snow Park, es habe keine Verletzten gegeben. Der Wettbewerb konnte ohne größere Unterbrechung fortgesetzt werden, für Fernsehzuschauer war der Zwischenfall nicht ersichtlich.

Zu keiner Zeit habe die Gefahr bestanden, dass die Kamera herabstürzt, hieß es weiter. Sie wird von drei Kabeln getragen, von denen keines beschädigt wurde. Bei dem betroffenen Nylonseil handelt es sich um eine Führungs- und Positionsleine, die nicht tragend ist.

Der Anbieter leitete eine umfassende technische Überprüfung ein. «Die Sicherheit der Athleten, Zuschauer und Mitarbeiter hat für uns stets höchste Priorität», teilte das Unternehmen mit.