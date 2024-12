Snowboarderin Hofmeister verbessert: Rang fünf in China

Yanqing (dpa) – Deutschlands beste Snowboarderin Ramona Hofmeister hat beim zweiten Weltcup dieser Saison in China mit Rang fünf ihr bislang bestes Ergebnis geschafft. Am vorigen Wochenende hatte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin in Mylin nur die Ränge zehn und elf belegt, in Yanqing lief es für die 28-Jährige besser. In der Qualifikation des Parallel-Riesenslaloms legte Hofmeister die zweitbeste Zeit vor, schied dann aber im Viertelfinale aus.

«Heute hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich bin viel besser reingekommen und dachte, dass richtig was geht», sagte Hofmeister. Die Hoffnung auf das Finale erfüllte sich indes noch nicht. «Dafür hat es leider nicht gereicht. Das Gefühl heute war viel besser als letzte Woche, aber ich will natürlich mehr.»

Cheyenne Loch kam den Plätzen zehn und sechs am vorigen Wochenende diesmal auf Rang neun. Die Siege gingen an Lucia Dalmasso aus Italien und Tim Mastnak aus Slowenien. Von den deutschen Männern schaffte es keiner unter die besten zehn. Am Sonntag folgt noch ein Parallel-Slalom.