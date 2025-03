Der slowenischen Skispringerin Nika Prevc gelingt Großes. Beim Training in Vikersund verbessert sie den Weltrekord der Frauen.

Oslo (dpa) – Doppelweltmeisterin Nika Prevc hat im norwegischen Vikersund den Frauen-Weltrekord im Skispringen auf 236 Meter verbessert. Nach ihrem Sieg in Oslo und dem Triumph im Gesamtweltcup am Donnerstag schaffte die 19 Jahre alte Slowenin am Folgetag im Training sogar zweimal die neue Bestmarke.

Prevc verbesserte den bisherigen Rekord der Norwegerin Silje Opseth aus dem Vorjahr am selben Ort um 5,5 Meter. Bei den Männern hält der Österreicher Stefan Kraft den Weltrekord mit 253,5 Metern. Er schaffte die Bestmarke 2017 auch in Vikersund.

Die Frauen bestreiten am Samstag und Sonntag in Vikersund ihre einzigen zwei Skiflug-Wettbewerbe der Weltcup-Saison. Die Männer sind an diesem Wochenende ebenfalls dort im Einsatz.