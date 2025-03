In seinem letzten Einzel-Wettbewerb holt Stephan Leyhe immerhin noch einmal Weltcup-Punkte. Ein Slowene ist in Lahti nicht zu besiegen.

Lahti (dpa) – Die deutschen Skispringer sind beim letzten Wettbewerb von Ex-Weltmeister Stephan Leyhe knapp am Podium vorbeigeflogen. Beim Einzel im finnischen Lahti belegten Philipp Raimund (125 und 127 Meter) und Andreas Wellinger (122,5 und 127,5 Meter) die Plätze fünf und sechs. Der Tagessieg ging an den Slowenen Anze Lanisek, der sich vor Österreichs Stefan Kraft und Pawel Wasek aus Polen durchsetzte.

Leyhe selbst erreichte zum Abschluss seiner aktiven Laufbahn immerhin noch einmal den zweiten Durchgang und belegte Rang 25. Die größten Erfolge des 33 Jahre alten Sauerländers waren Team-Gold bei der WM 2019 in Seefeld und Innsbruck sowie zwei olympische Medaillen bei den Winterspielen in Pyeongchang (Silber) und Peking (Bronze). Am kommenden Wochenende wird nach Leyhe auch Markus Eisenbichler seine Karriere beenden.

Am Sonntag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht der Super-Team-Wettbewerb mit je zwei Athleten pro Team auf dem Programm, bevor es am kommenden Wochenende nach Planica in Slowenien geht. Dann werden die beiden Österreicher Daniel Tschofenig und Jan Hörl den Gesamtsieger ausspringen. Vierschanzentournee-Sieger Tschofenig reist mit einem komfortablen Polster ins Tal der Schanzen.