Philipp Raimund hat ein ungewöhnliches Problem für einen Skispringer. Beim Saison-Abschluss ist er nicht dabei. Der 24-Jährige erklärt, wie er an seiner Angst arbeiten will.

Planica (dpa) – Philipp Raimund verzichtet komplett auf das Finale der Skispringer in Planica. «Ich werde morgen nicht fliegen», sagte der 24-Jährige in der ARD. «Ich habe noch ein paar Sachen im Kopf, die ich leider nicht ganz wegstecken kann.»

Raimund nahm zuvor schon nicht an den Wettkämpfen auf der riesigen Flugschanze in Slowenien teil. In sozialen Medien erklärte er das mit Höhenangst. Einen Start im letzten Saison-Wettkampf am Sonntag hatte er zunächst offengelassen.

In der kommenden Saison will Raimund noch gezielter an dem Problem arbeiten. «Es ist schwierig, aber ich will mich jetzt darum kümmern, dass das Ganze weniger passiert oder am besten auch gar nicht», sagte er. Dazu will er sich unter anderem auf der Großschanze in Planica an Sprünge mit großer Flughöhe herantasten.