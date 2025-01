Skicrosser Wilmsmann feiert Weltcupsieg auf Reiteralm

Reiteralm (dpa) – Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann hat den Weltcup auf der Reiteralm gewonnen und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der 28-jährige Oberbayer feierte in Österreich einen souveränen Erfolg im Finale vor Melvin Tchiknavorian aus Frankreich und dem Italiener Yanick Gunsch. Für Vizeweltmeister Wilmsmann war dies der zweite Saisonsieg.

Bei den Frauen schied die Baden-Württembergerin Daniela Maier (28) überraschend schon im Viertelfinale aus – die deutsche Olympia-Dritte bleibt aber dennoch knapp an der Spitze der Gesamtwertung. Der Sieg ging an Hannah Schmidt aus Kanada. Am Freitag stehen in dem Skigebiet in der Steiermark noch zwei Weltcups an.