Skeleton-Pilotin Pfeifer bei Heimspiel nur Fünfte

Jacqueline Pfeifer geht mit Ambitionen ins Weltcup-Heimspiel in Winterberg. Doch das Wetter spielt nicht mit. Das Männer-Rennen wird sogar abgebrochen.

Winterberg (dpa) – Jacqueline Pfeifer hat beim Skeleton-Weltcup auf ihrer Heimbahn in Winterberg nicht das Podium erreicht. Die 30-Jährige musste sich beim ersten Start im Olympia-Jahr mit Rang fünf begnügen. Dennoch war sie damit beste Deutsche. Auf Siegerin Janine Flock aus Österreich fehlten der Olympia-Zweiten von 2018 acht Zehntelsekunden. Susanne Kreher belegte Platz zwölf.

Die Veranstaltung in Winterberg stand unter keinem guten Stern. Ein Schneesturm beeinflusste nicht nur das Frauen-Rennen, er führte sogar zum Abbruch des Männer-Wettbewerbes. Die Jury konnte den Athleten keine fairen Bedingungen garantieren.

Auch bei den Frauen wurde das Klassement im zweiten Durchgang noch ordentlich durcheinandergewirbelt. So fuhr Siegerin Flock noch mit großem Vorsprung von Rang drei nach vorn, während Pfeifer mit der achtschnellsten Zeit keine Chance hatte, das Podium anzugreifen.