Schrecksekunden in St. Moritz: US-Pilot verliert Anschieber

Spektakuläre Szenen beim Bobstart in St. Moritz. Drei der vier Amerikaner stürzen. Der US-Pilot kommt allein ins Ziel und reagiert gedankenschnell an der Bremse. Auch Friedrich passiert ein Malheur.

St. Moritz (dpa) – So etwas hatte man bislang nur im Disney-Kultfilm «Cool Runnings» gesehen. Beim Viererbob-Weltcuprennen auf der legendären Natureisbahn in St. Moritz stürzten beim Anschieben alle drei Crewmitglieder von US-Pilot Kristopher Horn. Schlitternd und rutschend konnten die Amerikaner nur noch hinterherschauen, wie Horn den 210 Kilogramm schweren Schlitten allein Richtung Ziel steuerte. Aufgrund des fehlenden Gewichts schleuderte er die 1.722 Meter lange Piste im Schweizer Engadin förmlich hinunter.

Im Ziel musste er blitzschnell reagieren, blickte nach hinten, sah keine Anschieber mehr. So rutschte er gedankenschnell von den Lenkseilen drei Positionen nach hinten auf die Bremserposition und brachte seinen großen Schlitten zum Stehen. Spontan erntete er Applaus von den anderen Bobfahrern und den Fans an der Strecke. Die gefährliche Situation ist nochmal gut ausgegangen. Das Team wurde laut Regelement disqualifiziert, da alle vier Insassen ins Ziel kommen müssen.

Auch Friedrich mit Malheur im ersten Lauf

Auch der viermalige Olympiasieger Francesco Friedrich erlebte mit seiner Crew einige Schrecksekunden: Trotz Startbestzeit von 4,98 Sekunden krachte beim Einsteigen seiner Crew der rechte Anschubbügel an die Eisbande, dadurch ließ er sich nicht einklappen. Da nutzte auch das Draufhauen während der Fahrt von Anschieber Felix Straub nichts. So ging es mit voller Geschwindigkeit und enormer Sturzgefahr in die Steilkurve «Horse-Shoe». Erst im unteren Bereich klappte der Bügel ein. Doch wertvolle Zeit aufgrund der Aerodynamik blieb im Eiskanal liegen. So kam der Rekordweltmeister nur auf Rang 14 im ersten Lauf.