Tobias Wendl und Tobias Arlt sichern sich Bronze im Doppelsitzer. Für das deutsche Rodel-Team ist es bereits die vierte Medaille bei diesen Olympischen Winterspielen.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Tobias Wendl und Tobias Arlt haben für die nächste deutsche Rodel-Medaille bei den Olympischen Winterspielen gesorgt. Das Duo fuhr im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo im Doppelsitzer auf den dritten Platz. Gold ging an die Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, Platz zwei sicherten sich die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl.

Für das deutsche Team war es die vierte Rodel-Medaille nach den Olympiasiegen von Max Langenhan und Julia Taubitz im Einsitzer sowie der Silbermedaille von Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Doppelsitzer der Frauen.

Eggert/Müller auf Platz vier

In einem hochspannenden Wettbewerb im neu gebauten Cortina Sliding Centre hatten Wendl und Arlt nur 0,09 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Italiener. Für das Erfolgsduo war damit die nächste Medaille perfekt, auch wenn sich der Traum vom siebten Olympia-Gold nicht erfüllte. Das zweite deutsche Duo Toni Eggert und Florian Müller landete auf Platz vier.

Bereits im ersten Durchgang entwickelte sich ein ganz enges Rennen um die Top-Platzierungen. Die ersten sieben Teams lagen nur gut 16 Hundertstelsekunden auseinander. Im zweiten Durchgang setzte sich der Krimi fort, die Amerikaner Marcus Müller und Ansel Haugsjaa waren lange auf Gold-Kurs, ehe sie auf den letzten Metern auf Platz sechs rutschten.