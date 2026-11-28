Die Rodel-Routiniers Wendl/Arlt erwischen in Winterberg einen schwachen Saisonstart. Die Materialwahl passt nicht. Besser machen es die Frauen.

Winterberg (dpa) – Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt sind beim Saisonauftakt in Winterberg nur auf Rang sechs gefahren. Die mit sieben Goldmedaillen gekürten deutschen Rekord-Olympiasieger im Winter hatten nach zwei Läufen 0,196 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Letten Martins Bots und Roberts Plume.

«So schöne Läufe wie heute sind wir selten in Winterberg gefahren. Es geht ein Dank an die Bahnarbeiter, die einen Wahnsinnsjob gemacht haben. Aber wir haben leider für diese Bedingungen nicht das richtige Setup gefunden. Das gehört eben auch dazu, die anderen haben verdient gewonnen», sagte Wendl angesichts des Nebels und der sehr feuchten Bahnbedingungen.

Das zweite deutsche Duo Hannes Orlamünder und Paul Gubitz kam auf Rang sieben. Die Weltcup-Debütanten Louis Grünbeck und Maximilian Kürth landeten auf Rang 13.

Platz zwei für Doppelsitzerinnen Storch/Patz

Besser lief es für die deutschen Frauen. Das Thüringer Duo Elisa Storch und Pauline Patz kam auf Rang zwei hinter den Österreicherinnen Selina Egle und Michaela Kipp. Melina Fischer und Magdalena Matschina wurden Sechste.