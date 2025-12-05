Reisch sichert sich mit gerissenem Schuh Olympia-Ticket

2,2 Punkte fehlen Agnes Reisch zum ersten Podestplatz der deutschen Skispringerinnen in diesem Winter. Vor dem Heimweltcup in Klingenthal herrscht Optimismus.

Wisla (dpa) – Die deutschen Skispringerinnen nähern sich dem ersten Podestplatz in diesem Winter weiter an. Beim zweiten Springen im polnischen Wisla kam Agnes Reisch auf Rang fünf. Die 26-Jährige aus Isny sprang 123 und 125,5 Meter und war damit beste DSV-Springerin. Nach ihrem dritten Top-Acht-Ergebnis hat sie zudem die Olympia-Qualifikation sicher. Selina Freitag, am Donnerstag Sechste, erreichte nach 120 und 125,5 Metern Platz neun.

«Ich finde, es war ganz gut, was ich abgeliefert habe. Zumal mir nach dem ersten Durchgang der Schuh gerissen war, der dann schnell geklebt werden musste», sagte Reich.

Nach einem Infekt läuft es bei Katharina Schmid noch nicht wie gewünscht. Die Oberstdorferin belegte Rang 19 und war damit noch hinter Juliane Seyfarth, die 16. wurde. «Es klappte hier gar nichts. Ich bin im Anlauf wie auf rohen Eiern unterwegs gewesen», sagte Schmid.

Weltcup-Führende erstmals nicht auf dem Podest

Bundestrainer Heinz Kuttin war mit Reisch und Freitag zufrieden: «Sie nehmen ein gutes Gefühl mit zum Heimweltcup nächste Woche nach Klingenthal.» Mit den Podestplätzen hatten aber auch seine beiden Besten nichts zu tun.

Die Slowenin Nika Prevc, tags zuvor wegen zu wenig Gewicht disqualifiziert, siegte mit 128 und 130 Metern klar vor ihrer Teamkollegin Nika Vodan und der Norwegerin Eirin Kvandal. Die Weltcup-Führende Nozomi Maruyama aus Japan verpasste erstmals in dieser Saison einen Podestplatz und wurde Vierte.