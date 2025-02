Nolte gewinnt Saisonfinale im Zweierbob und Gesamtweltcup

Olympiasiegerin Laura Nolte holt die große Kristallkugel im Zweierbob, Lisa Buckwitz den Gesamtsieg im Monobob. Die Form drei Wochen vor der WM in Lake Placid stimmt also.

Lillehammer (dpa) – Laura Nolte hat mit ihrer Anschieberin Deborah Levi das Weltcupfinale im Zweierbob in Lillehammer gewonnen und sich zudem souverän den Sieg im Gesamtweltcup geholt. Die Zweierbob-Olympiasiegerinnen von Peking setzten sich auf der Olympia-Bahn von 1994 mit 0,20 Sekunden Vorsprung vor Lisa Buckwitz und Neele Schuten durch. Dritte wurde die Kanadierin Melissa Lotholz.

«Wir hatten Super-Startzeiten und die Fahrten waren deutlich besser als zuletzt», sagte die 26 Jahre alte Nolte, die fünf von sieben Saisonrennen gewann und somit souverän die Kristallkugel holte. Zweite im Gesamtklassement wurde die Wiesbadenerin Kim Kalicki, die zeitgleich mit der Österreicherin Katrin Beierl im Rennen Vierte wurde. Die für den BRC Thüringen startende Potsdamerin Buckwitz kam in der Gesamtwertung mit nur zehn Punkten Rückstand auf Kalicki auf Rang drei. Die Form drei Wochen vor der WM in Lake Placid stimmt also.

Buckwitz holt Kristallkugel im Monobob

Am Vortag hatte Buckwitz ein dritter Platz gereicht, um erneut den Gesamtweltcup im Monobob zu gewinnen. Der Sieg ging an die Australierin Breeana Walker vor Cynthia Appiah aus Kanada. «Über den Gesamtweltcupsieg bin ich super happy, das bedeutet mir sehr viel», sagte die leicht erkältete Buckwitz, die «einige Rutscher drin» hatte. Weltmeisterin Nolte wurde im Gesamtweltcup Dritte hinter Walker.