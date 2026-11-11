Der Eiskanal am idyllischen Königssee gilt als «Mutter aller Kunsteisbahnen». Fünf Jahre nach einer weitgehenden Zerstörung durch Naturgewalt ist die Bob- und Rodelbahn offiziell wieder in Betrieb.

Schönau am Königssee (dpa) - Die Bob- und Rodelbahn am Königssee ist offiziell wieder in Betrieb. Fünf Jahre nach der weitgehenden Zerstörung durch Geröll- und Wassermassen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Eiskanal festlich wiedereröffnet. «Es ist in der Tat ein schöner Tag», sagte der CSU-Politiker. Es habe eine Debatte gegeben, ob die Bahn wieder aufgebaut werden solle. «Ich finde es ein großartiges Ereignis, dass wir jetzt wieder die neueste Bahn haben. Deswegen wird es den Wintersport stärken, aber auch die Region stärken», erklärte Söder.

Im Juli 2021 hatte ein durch Starkregen ausgelöster Murenabgang die Kunsteisbahn großflächig zerstört. In den Wiederaufbau sind nach Angaben von Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann mehr als 60 Millionen Euro geflossen. Es sei eine riesige ingenieurtechnische und ökologische Herausforderung gewesen. «Um die Bahn nachhaltig vor zukünftigen Extremwetterereignissen zu schützen, wurden umfassende Schutz- und Verbauungsmaßnahmen im Wildbachbereich realisiert. Jetzt haben wir ein starkes Fundament für die Zukunft des Kufensports am Königssee für kommende Generationen», erklärte der CSU-Politiker.

Bereits vor der feierlichen Eröffnung hatte Rodel-Olympiasieger Felix Loch das erste offizielle Rennen bestritten und den deutschen Meistertitel gewonnen. «Erstmal bin ich glücklich, dass wir hier wieder fahren können. Der deutsche Meistertitel ist zwar schön. Aber was mich mehr freut ist, dass wir hier fahren können, hier Wettkämpfe haben, dass die Kinder endlich wieder trainieren können, wir in der Vorbereitung wieder das eine oder andere probieren können», sagte der 37-Jährige.

Herrenstart der Rodler wird noch gebaut

Aktuell ist die Bahn nur für zehn der elf olympischen Disziplinen fertig. Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Loch muss sich mit dem neuen Herrenstart noch gedulden. An den ursprünglichen Wiedereröffnungstermin im Oktober 2022 hatte er ohnehin nie geglaubt. «Die Bahn steht dort schon sehr lange, da gab es immer Konflikte, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Die Bahn kostet eine Stange Geld und es gab immer schon Gegenwind», erinnerte sich Loch.

Nun scheinen alle Weichen gestellt zu sein. «Der neu geplante Herrenstart soll ab März 2027 gebaut werden und bis Ende 2027 abgeschlossen sein, sodass aus heutiger Sicht den Weltmeisterschaften im Februar 2028 nichts mehr im Wege steht», sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD).

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