Snoop Dogg ist zurück auf der olympischen Bühne. Der Rapper mischt das Curling-Stadion in Cortina d’Ampezzo auf - und geht dabei selbst aufs Eis.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Rap-Ikone Snoop Dogg hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien seine Wischkünste unter Beweis gestellt. Stilvoll mit einer großen Goldkette um den Hals griff er im Curling-Stadion in Cortina d'Ampezzo selbst zum Besen und übte mit dem Mixed-Team der USA. Snoop Dogg ist bei den Spielen als erster Ehren-Trainer in der Geschichte des US-Teams unterwegs. Das hatte das Olympische Komitee der USA im Dezember mitgeteilt.

Bereits im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass Snoop Dogg zu den Winterspielen fahren wird. Der 54-Jährige ist somit auf der olympischen Bühne zurück, nachdem er 2024 in Paris der eigentliche Star der Sommerspiele war. Damals hatte er sich an vielen Wettkampfstätten als großer Sportfan gezeigt, fast immer für Aufsehen gesorgt und vor allem das US-Team unterstützt.