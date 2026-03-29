Karl Geiger ist beim Saisonabschluss der Skispringer der beste Deutsche. In der kommenden Saison haben er und seine Kollegen einen neuen Bundestrainer. Sie wissen auch schon, wer es wird.

Planica (dpa) – Die deutschen Skispringer haben beim Abschied von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Karl Geiger belegte beim Skifliegen zum Saisonabschluss im slowenischen Planica als bester Deutscher den achten Platz. Andreas Wellinger wurde Elfter.

Den Sieg sicherte sich Marius Lindvik. Der Norweger flog 238,5 und 231 Meter weit. Auf Rang zwei landete Domen Prevc. Dritter wurde Lindviks Landsmann Johann Andre Forfang.

Der Slowene Prevc hat diesen Winter dominiert. Der 26-Jährige gewann die Vierschanzentournee, bei den Olympischen Winterspielen holte er zweimal Gold. Er ist zudem Gesamtweltcupsieger und Skiflug-Weltmeister.

Noch keine offizielle Verkündung des neuen Bundestrainers

Aus dem deutschen Team war Pius Paschke der Drittbeste. Er flog auf Platz 19, Philipp Raimund landete auf Rang 28. Felix Hoffmann schied bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Die Springer wissen bereits, wer sie in der kommenden Saison als Cheftrainer betreut. Öffentlich sagen wollte es bis jetzt aber niemand. In den kommenden Tagen wird mit einem Statement des Deutschen Skiverbands gerechnet.