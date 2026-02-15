Laura Nolte gelingt zum Auftakt des Monobob-Rennens eine starke Fahrt. So kann sie den Angriff von drei US-Pilotinnen auf Gold erst einmal abwehren. Lisa Buckwitz leistete sich zu viele Patzer.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Laura Nolte ist furios ins olympische Monobob-Rennen gestartet. Die 27 Jahre alte Weltcup-Gesamtsiegerin verbesserte trotz einer kleinen Bande im oberen Bereich ihren eigenen Bahnrekord im Cortina Sliding Centre vom November. Vor dem zweiten Lauf hat die mittlerweile in Dortmund lebende Nolte 0,05 Sekunden Vorsprung vor der US-Pilotin Elana Meyers Taylor und weitere fünf Hundertstel auf deren Landsfrau Kaysha Love, die im Vorjahr in Lake Placid WM-Gold vor Nolte geholt hatte.

Peking-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA liegt auf Rang vier vor Europameisterin Melanie Hasler aus der Schweiz. Lisa Buckwitz leistete sich zu viele Patzer und stürzte fast. Die 31-Jährige hat als Siebte mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf Bronze. Kim Kalicki belegt nach dem ersten Durchgang Platz zehn vor der Australierin Bree Walker, die als Mitfavoritin eine unsaubere Fahrt hinlegte.

Monobob ist die einzige Disziplin, in der Einheitsschlitten vom Weltverband IBSF gefahren werden. Allerdings dürfen die Pilotinnen ihre eigenen Kufen verwenden, die jedoch von der IBSF von einem zentralen Edelstahl-Hersteller bezogen werden.