Unmittelbar vor Olympia verletzt sich Muriel Mohr am Knie – kann sie trotzdem im Big Air starten? Ihre Hoffnung und was der Arzt nach der OP verrät.

Livigno (dpa) – Ski-Freestylerin Muriel Mohr hat sich unmittelbar vor dem Olympia-Start am Knie verletzt und verpasst bei den Spielen in Italien mindestens den Slopestyle-Wettbewerb. Bei einem Landeversuch klemmte sich die 19-Jährige im Training den Meniskuslappen am linken Knie ein, wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte.

Daraufhin unterzog sich Mohr einem arthroskopischen Eingriff in der Orthopädischen Chirurgie München. «Das Knie ist stabil und weist keine weiteren Verletzungen auf. Einen positiven Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann das Knie in einigen Tagen wieder voll belastbar sein», erklärte Dr. Manuel Köhne, der die Operation durchführte.

«Werde alles versuchen»

Mohr hofft, dass sie am 14. Februar bei der Qualifikation im Big Air antreten kann, die am Samstag anstehende Qualifikation im Slopestyle muss sie auslassen. «Sollte die Heilung positiv verlaufen, werde ich alles versuchen, um in meiner Paradedisziplin starten zu können», sagte sie.

Die Bayerin gilt als größte deutsche Hoffnung im Ski Freestyle. Allerdings hatte sie bereits im vergangenen Jahr wegen eines Kreuzbandrisses monatelang pausieren müssen.