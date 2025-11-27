In Olympia-Saison: Curling-Frauen verpassen WM-Quali

Die deutschen Curling-Frauen landen bei der EM in Finnland auf dem neunten Platz. Die WM-Qualifikation ist damit futsch. In einer Woche geht es um das Olympia-Ticket.

Lohja (dpa) – Die deutschen Curling-Frauen haben in der Olympia-Saison einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das junge Team um Kapitänin Sara Messenzehl belegte bei der Europameisterschaft im finnischen Lohja mit drei Siegen und sechs Niederlagen in der Vorrunde nur den neunten Rang und verpasste damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im März in Kanada.

Platz sieben wäre für die Teilnahme an der WM nötig gewesen. Die entscheidende Niederlage kassierte Deutschland am letzten Spieltag beim 5:6 gegen den direkten Kontrahenten Schottland.

Höhepunkt der Curling-Saison sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar, für die die deutschen Frauen noch nicht qualifiziert sind. Ab dem 5. Dezember geht es beim Qualifikationsturnier in Kanada um die letzten zwei Startplätze bei dem Großereignis.