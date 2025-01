Erstmals kein Podium im Monobob für deutsche Pilotinnen

Bislang gehen im Monobob-Weltcup alle Siege nach Deutschland. In St. Moritz kommt das böse Erwachen. Noch nicht einmal fürs Podium reichte es.

St. Moritz (dpa) – Die deutschen Monobob-Pilotinnen sind erstmals in diesem Winter am Podium vorbeigefahren. Die zuletzt mit drei Weltcup-Siegen nacheinander stark verbesserte Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen musste sich auf der Natureisbahn in St. Moritz mit Platz vier begnügen.

Die gesundheitlich angeschlagene Weltmeisterin Laura Nolte aus Winterberg, die das Auftaktrennen in Altenberg gewonnen hatte, landete auf Rang neun. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki, die vor zwei Wochen auf der Bahn im Schweizer Engadin im Zweierbob siegte und aktuell ebenfalls mit einem Virus zu kämpfen hatte, wurde Sechste.

Zweimal habe sie den Horseshoe, die berühmteste Kurve im Bobsport, «nicht getroffen, morgen ist ein neues Rennen», sagte Buckwitz, die zwar zwei Startbestzeiten hinlegte, sich jedoch einige Fahrfehler leistete.

Premierensieg für US-Amerikanerin

Den ersten Sieg überhaupt im Monobob-Rennen holte sich US-Pilotin Elana Meyers Taylor, die sich mit 0,24 Sekunden Vorsprung vor der Australierin Breeana Walker durchsetzte. Dritte wurde die Amerikanerin Kaysha Love. Das vor zwei Wochen in St. Moritz abgesagte Monobob-Rennen wird am Samstagmorgen (09.00 Uhr) nachgeholt.