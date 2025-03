Vikersund (dpa) – Olympiasieger Andreas Wellinger hat die deutsche Skisprung-Flaute im Weltcup beendet und das Fliegen im norwegischen Vikersund gewonnen. Der 29 Jahre alte Bayer flog 228 sowie 229,5 Meter und setzte sich damit vor den beiden Slowenen Timi Zajc und Anze Lanisek durch. Genau drei Monate nach Pius Paschkes Erfolg in Titisee-Neustadt steht erstmals in diesem Jahr ein Deutscher in einem Einzel an der Spitze.

Für Wellinger, der vor zwei Wochen WM-Silber hinter dem inzwischen wegen des Anzug-Skandals suspendierten Marius Lindvik gewonnen hatte, ist es der neunte Weltcup-Einzelerfolg seiner Karriere. «Yes», brüllte Wellinger im Auslauf. In diesem Winter hatte er bereits im November im finnischen Ruka gewonnen.

Raw Air endet am Sonntag

Hinter Wellinger holten vier weitere deutsche Skispringer Weltcup-Punkte. Paschke belegte Rang neun, Karl Geiger wurde Elfter. Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler schaffte es nach einem überragenden zweiten Flug auf 219 Meter noch auf Rang 15. Eisenbichler landete damit auch vor Philipp Raimund (20.)

Am Sonntag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) steht ein weiteres Fliegen auf der gigantischen Anlage in Vikersund an. Dann fällt auch die Entscheidung über den Gesamtsieg bei der diesmal wegen der WM verkürzten Wettkampfserie Raw Air, die bislang noch kein Deutscher gewonnen hat.

Es folgen für Wellinger und Co. Weltcup-Wochenenden im finnischen Lahti sowie im slowenischen Tal der Schanzen in Planica.

Nika Prevc siegt und siegt

Bei den Damen hatte zuvor Nika Prevc den auf einen Durchgang verkürzten Wettbewerb gewonnen. Die Slowenin ließ der Konkurrenz an ihrem 20. Geburtstag keine Chance. Ihre Landsfrau Ema Klinec wurde Zweite. Der Deutschen Selina Freitag reichten genau 200 Meter zu Rang drei.