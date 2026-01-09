EM-Bronze im Skeleton für Jacqueline Pfeifer

Jacqueline Pfeifer fährt auf das EM-Podium. Im Weltcup reicht es nur für Platz fünf. Eine deutsche Ex-Weltmeisterin kann demnächst die Olympia-Qualifikation perfekt machen.

St. Moritz (dpa) – Jacqueline Pfeifer ist bei der Skeleton-Europameisterschaft in St. Moritz auf Rang drei gefahren. Beim parallel ausgetragenen Weltcup reichte es für Platz fünf. Den EM-Titel auf der Naturbahn im Schweizer Engadin sicherte sich die Belgierin Kim Meylemans, die zugleich den dritten Weltcupsieg in diesem Winter holte. EM-Zweite wurde die Britin Tabitha Stoecker.

Pfeifer, die Olympia-Zweite von Pyeongchang 2018, zeigte auf dem mit 1.722 Metern längsten Eiskanal der Welt zwei solide Fahrten. Am Ende hatte die Athletin von der RSG Hochsauerland, die nach Lauf eins Dritte war, 1,24 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Meylemans. «Ich hätte den Platz im Weltcup mit dem Podium gerne gehalten, daher ist es ein wenig ärgerlich», sagte Pfeifer.

Kreher hat Olympia-Norm so gut wie sicher

Susanne Kreher vom Dresdner SC, die in St. Moritz 2023 Weltmeisterin wurde, kam auf Weltcup-Rang sechs und hat vor ihrem Heimrennen in Altenberg fast die interne Olympia-Qualifikation mit drei Platzierungen unter den besten Acht erfüllt. In der EM-Wertung wurde sie Vierte.

«Ich bin super zufrieden, am Start war aber sicherlich etwa mehr drin. Die Fahrten waren richtig gut, das gibt mir Schwung für Altenberg», sagte Kreher.

Corinna Leipold vom WSV Königssee wurde als Weltcup-13. EM-Achte, Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise vom BSC Winterberg enttäuschte mit Weltcup-Rang 21 und EM-Platz 13.