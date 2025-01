Eissprinter Dombek gibt Comeback und startet bei EM

Erfurt (dpa) – Sprinter Hendrik Dombek hat nach auskurierter Muskelverletzung ein erfolgreiches Comeback gegeben. Der 27-Jährige gewann bei der Qualifikation für die Eisschnelllauf-Europameisterschaften und die kommenden Weltcups in Erfurt sowohl über 500 Meter als auch über 1.000 Meter. Der deutsche Meister aus München siegte auf der kurzen Sprintstrecke in 35,86 Sekunden und über die doppelte Distanz in 1:09,95 Minuten.

Dombek hatte die ersten beiden Weltcups wegen einer Verletzung verpasst. Die Muskelverletzung im Oberschenkel hatte er sich bei den deutschen Meisterschaften zugezogen, nachdem er den Titel über 500 Meter gewonnen hatte.

Nominierung für die Sprint-EM

Dombek wurde ebenso wie der Erfurter Moritz Klein für die Sprint-EM vom 10. bis 12. Januar im niederländischen Heerenveen nominiert. Bei den Frauen starten Qualifikationssiegerin Lea Sophie Scholz und Marlen Ehseluns (beide Berlin). Das EM-Team im Mehrkampf bilden Fridtjof Petzold (Crimmitschau), Konstantin Götze (Erfurt) und Bogdan Brauer (Inzell) bei den Männern sowie Josie Hofmann (Crimmitschau) und Maira Jasch (Inzell) bei den Frauen.

Die nächsten beiden Weltcups finden vom 24. bis 26. Januar in Calgary (Kanada) und vom 31. Januar bis 2. Februar in Milwaukee (USA) statt.