Für Finn Sonnekalb sind die Olympischen Winterspiele in Italien eine Premiere. Das Debüt läuft für den von einem Infekt geschwächten Teenager aber nicht wie erhofft. Der Topfavorit holt sich Gold.

Mailand (dpa) - Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat eine Medaille bei seinem Olympia-Debüt deutlich verpasst. Der in den vergangenen Tagen von einem Infekt geplagte 18-Jährige musste sich bei den Winterspielen in Italien über die 1.000 Meter in 1:08,80 Minuten mit einem enttäuschenden zwölften Platz begnügen. Gold holte dank eines fulminanten Schlussspurts US-Star Jordan Stolz mit einer olympischen Rekordzeit von 1:06,28 Minuten. Zweiter wurde der Niederländer Jenning De Boo vor Zhongyan Ning aus China.

«Ich bin nach der Eröffnungsfeier krank geworden, lag mit Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen - also typischen Grippesymptomen - zwei Tage lang im Bett. Ich bin froh, dass ich wieder stehe», sagte Sonnekalb, der seinen Lauf als «semi-gut» bezeichnete.

Erst Pfeifkonzert für Chinesen, dann Disqualifikation

Einen Streit gab es zwischen dem Niederländer Joep Wennemars und dem Chinesen Ziwen Lian nach ihrem Rennen. Lian behinderte Wennemars beim Bahnwechsel, woraufhin der Oranje-Läufer viel Zeit einbüßte und um seine Medaillenchance gebracht wurde. Die vielen niederländischen Fans im Milano Speed Skating Stadium reagierten mit einem Pfeifkonzert.

Der Chinese wurde anschließend disqualifiziert. Wennemars durfte unter tosendem Applaus der Oranje-Anhänger noch mal ran, konnte sich aber nicht verbessern und blieb Fünfter. Moritz Klein belegte als zweitbester Deutscher den 15. Rang, Hendrik Dombek landete einen Platz dahinter.

Deutschland seit 2010 medaillenlos

Deutschland wartet somit weiter auf das erste Olympia-Edelmetall im Eisschnelllaufen seit 2010. Der bislang letzte Mann, der eine Medaille gewann, war Jens Boden 2002 in Salt Lake City mit Bronze über die 5.000 Meter. Eine weitere Chance, diese Durststrecke zu beenden, hat Sonnekalb noch: Am 19. Februar geht der jüngste deutsche Athlet dieser Spiele über seine Paradestrecke 1.500 Meter an den Start.

Für Weltrekordhalter Stolz, der in den vergangenen Jahren die Sprintszene nach Belieben dominierte, ist der Triumph in Mailand der erste Olympiasieg überhaupt. Auch über 500 Meter und 1.500 Meter ist das 21 Jahre alte Wunderkind mit deutschen Wurzeln Topfavorit auf Gold. Die Großeltern und der Vater Dirk stammen aus Schluchsee in Baden-Württemberg.