Für Finn Sonnekalb sind es die ersten Olympischen Spiele. Den Traum von der Medaille kann sich der 18-Jährige in Italien aber noch nicht erfüllen. US-Star Jordan Stolz wird derweil entzaubert.

Mailand (dpa) – Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat eine Medaille auch bei seinem zweiten Olympia-Rennen deutlich verpasst. Der 18-Jährige belegte bei den Winterspielen in Italien über die 1.500 Meter in 1:45,64 Minuten den 13. Platz und hatte nicht den Hauch einer Chance auf Edelmetall.

Eine überraschende Niederlage musste US-Star Jordan Stolz hinnehmen. Der Sprint-Dominator belegte nur den zweiten Platz hinter dem Chinesen Ning Zhongyan. Der 26-Jährige lief olympischen Rekord in 1:41,98 Minuten und holte erstmals in seiner Karriere Olympia-Gold. Dritter wurde der Niederländer Kjeld Nuis.

Stolz verpasste damit seine dritte Goldmedaille in Mailand, nachdem er über die 500 Meter und 1.000 Meter gewonnen hatte. Zweitbester Deutscher hinter Sonnekalb wurde Hendrik Dombek auf Rang 19, Moritz Klein belegte Platz 20.

Sonnekalb nach Eröffnungsfeier von Infekt gestoppt

Sonnekalb, der nach der Eröffnungsfeier an einem Infekt erkrankt war, konnte vor den Augen seiner Eltern wie schon acht Tage zuvor bei seinem zwölften Platz über die 1.000 Meter nicht sein Leistungspotenzial ausschöpfen. Der Teenager gilt als größter Hoffnungsträger im deutschen Eisschnelllaufen seit langem.

In dieser Saison schaffte Sonnekalb im Weltcup mit zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz dreimal den Sprung auf das Podest. Im vergangenen November stellte er in Salt Lake City dabei einen Junioren-Weltrekord über die 1.500 Meter auf.

Der Youngster war auch der einzige realistische Kandidat für die erste Olympia-Medaille im deutschen Eisschnelllaufen seit 2010. Der letzte Mann, der Edelmetall gewann, war Jens Boden 2002 in Salt Lake City mit Bronze über die 5.000 Meter.