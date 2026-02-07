Mariah Carey sorgt für Glamour, US-Vizepräsident Vance wird ausgebuht. Wie die Eröffnungsfeier der Winterspiele international bewertet wird.

Mailand (dpa) – Mit einer bunten Eröffnungsfeier in Überlänge haben die Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen. So sehen internationale Medien das Spektakel:

Italien

«Tuttosport»: «Mailand-Cortina – ein Spektakel, von der Choreographie bis zum doppelten Feuerkelch: Italien zeigt sich von seiner besten Seite!»

«La Repubblica»: «Die Herausforderung der Olympiade: Italien nach der Parade von Mailand, Cortina und anderen Orten auf dem Prüfstand. Pfiffe für Vance und Israel, Ovationen für Mattarella»

«Corriere della Sera»: «Eine prächtige Eröffnungsfeier mit zwei olympischen Feuern und vier Pisten, wie bei den großen Shows von einst. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris hatten den großen Mut, die gesamte Lichterstadt einschließlich der Seine als unvergleichliche Kulisse zu wählen. Auch hier gab es keine Angst davor, Großstädte und Alpengebiete, Sport und Geschichte, Pop und Tradition miteinander zu verbinden.»

«Gazetta dello Sport»: «Eine grandiose Hommage an die Kunst, Kultur und Harmonie, die Italien der Welt geschenkt hat. Ein Lichtermeer und Ausdruck von Stolz, gekrönt von der genialen Idee, Präsident Sergio Mattarella in einer typischen Mailänder Straßenbahn, gesteuert vom ehemaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi, im San Siro vorfahren zu lassen. Ein außergewöhnliches Spektakel zum Auftakt der Olympischen Spiele Mailand-Cortina.»

Großbritannien

«The Sun»: «Mamma-Riah. Es war eine sehr schöne Zeremonie, wenn auch etwas zu lang. Aber sie war größtenteils gute Unterhaltung.»

«Daily Telegraph»: «Wackelköpfe und Andrea Bocelli stehlen die Show bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele»

«The Times»: «JD Vance wird ausgebuht, die Spiele starten feurig. Im Mittelpunkt standen Glanz und Glamour im San Siro mit Auftritten von Mariah Carey und Andrea Bocelli – doch die politischen Auseinandersetzungen ließen sich nicht ausblenden, auch das israelische Team wurde ausgebuht.»

BBC: «Trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Logistik einer Feier an mehreren Orten war es eine beeindruckende Produktion, die reibungslos verlief.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Mega-Show! Die Olympischen Spiele sind eröffnet. Die Eröffnungsfeier in der 100 Jahre alten Fußball-Arena begann mit einem Tribut an die Schönheit und die Kunst Italiens.»

«Kurier»: «Eröffnung der Olympischen Winterspiele: Eine Show als Tribut an Italien und mit vielen Superstars.»

«oe24»: «Spektakel in Mailand: 25. Olympische Winterspiele offiziell eröffnet. Das erste Highlight der Show war Mariah Carey, die im besten Italienisch den Klassiker „Volare Nel blu, dipinto di blu“ zum Besten gab.»

«Der Standard»: «Die XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina sind eröffnet. Es war ein Spektakel zwischen Musik, Tanz und großen Gesten.»

Schweiz

«Blick»: «Star-Aufmarsch bei Eröffnungsfeier – und viel Applaus für die Schweiz. Ein Norovirus-Fall bei der Eishockey-Nati, ein grosser Auftritt von Star-Sängerin Mariah Carey und viel Applaus für die Schweizer Delegation.»

«Tages-Anzeiger»: «Die Schweizer Delegation allerdings war dezimiert. Wegen eines positiven Norovirus-Tests musste das Eishockey-Nationalteam zu Hause bleiben. Die betroffene Athletin sei allerdings isoliert gewesen vom Team, das am Nachmittag im Penaltyschiessen noch Tschechien bezwang. Ansonsten blieben grosse Zwischenfälle aus, allerdings spielten geopolitische Ereignisse eine Rolle: Es gab grossen Applaus für die Ukraine, hingegen Buhrufe für Israel und den amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance, der im San Siro zugegen war und beim Einlauf der US-Delegation eingeblendet wurde.»

«20 Minuten»: «Olympia hat begonnen: Trump-Vize wird im Stadion ausgebuht.»

Niederlande

«Allgemeen Dagblad»: «Die Eröffnungsfeier war farbenfroh und musikalisch. Im Mailänder San-Siro-Stadion begann der Abend mit Tanz und Theater, darunter eine Hommage an die italienische Geschichte. Unter anderem traten Mariah Carey und Laura Pausini auf, die während des Hissens der italienischen Flagge die italienische Nationalhymne sang.»

«De Telegraaf»: «Die niederländische Nationalmannschaft begrüßt TeamNL bei der Eröffnung der Olympischen Spiele mit Begeisterung, während der amerikanische Vizepräsident Vance in San Siro ausgebuht wird. Im voll besetzten San-Siro-Stadion in Mailand erschien Diva Mariah Carey in einem eleganten weißen Kleid und passender, flatternder Federboa. Der amerikanische Superstar sollte der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele einen Höhepunkt verleihen, doch laut vieler Zuschauer war es ein Fiasko.»

«De Volkskrant»: «Das Mailänder San-Siro-Stadion war am Freitagabend zwar nicht komplett ausverkauft, doch mit 67.000 Zuschauern auf über 70.000 Plätzen zog die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele dennoch zahlreiche Besucher an. Unter den wachsamen Augen zahlreicher Würdenträger, darunter US-Vizepräsident JD Vance und König Willem-Alexander, wurden die Spiele mit einem Abend voller Tanz, Musik und Feuerwerk eröffnet.»

Norwegen

«Aftenposten»: «Als das Publikum erkannte, wer es war, brach Jubel aus. Der amerikanische Popstar Mariah Carey sang sich in die Herzen des San Siro, jenes gewaltigen Fußballstadions, dessen Tribünen steil in den Boden abfallen. Für die Amerikaner auf den VIP-Rängen sah es deutlich schlimmer aus. Diesmal wurde das olympische Chaos nicht von autokratischen Präsidenten aus Russland und China oder Scheichs von der Arabischen Halbinsel verursacht. Es war US-Vizepräsident J.D. Vance, der vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele für Schlagzeilen und Empörung sorgte.»