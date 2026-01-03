Dreifachsieg im Zweierbob - Nolte siegt beim Heimrennen

Winterberg (dpa) - Die deutschen Zweierbob-Teams haben im fünften Weltcuprennen ihre Dominanz zum fünften Mal unter Beweis gestellt. Im heimischen Winterberg fuhr der im Weltcup führende Johannes Lochner mit Anschieber Georg Fleischhauer bei zum Teil starken Schneefällen zum vierten Saisonsieg. «Beim Schnee ist immer etwas Losglück dabei. Oben schneit es rein, das ist immer ein wenig Lotterie. Zum Glück ist es für uns gut ausgegangen. Das macht mich sehr zuversichtlich für die nächsten Wochen», sagte Lochner.

Nach vier dritten Plätzen eroberte das Duo Adam Amour/Alexander Schaller in dieser Saison erstmals den zweiten Platz vor Francesco Friedrich/Alexander Schüller, die nach drei zweiten Plätzen und einem Sieg erstmals mit dem dritten Podestplatz vorliebnehmen mussten. «Die anderen waren vor allem im zweiten Lauf viel schneller, aber bei diesem Wetter kann man nichts auswerten», sagte Friedrich.

Nolte nutzt Heimvorteil

Im Monobob baute Lokalmatadorin Laura Nolte mit dem zweiten Saisonsieg ihre Führung im Gesamtweltcup vor den letzten beiden Saisonrennen aus. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking und zweimalige Monobob-Weltmeisterin gewann auf ihrer Hausbahn vor der Kanadierin Cynthia Appiah mit einem Vorsprung von 16 Hundertstelsekunden.

«Ich liebe es, in Winterberg zu fahren. Es ist jedes Mal wie nach Hause kommen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Läufen», sagte Nolte.

Dritte wurde Lisa Buckwitz. Die Thüringerin hatte nach dem ersten Durchgang noch mit vier Hundertsteln vor Nolte geführt. Ein grober Fehler in der Kurve 0 vereitelte den möglichen Sieg. Kim Kalicki, die noch ein wenig an Verletzungsfolgen laboriert, konnte sich als dritte deutsche Starterin auf dem elften Rang platzieren.