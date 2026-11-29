Olympiasiegerin Laura Nolte holt beim Saisonstart gleich beide Siege. Besser könnte es mit den neuen Partnern nicht laufen. Nach Rheinmetall ist nun auch Borussia Dortmund im Bobsport präsent.

Altenberg (dpa) – Laura Nolte hat im neuen BVB-Bob den perfekten Saisoneinstand hingelegt. Die zweimalige Zweierbob-Olympiasiegerin setzte sich nach ihrem Sieg im Monobob auch im Zweierbob mit Anschieberin Leonie Kluwig durch und verbuchte den 33. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Mit 0,70 Sekunden Vorsprung verwies sie Lisa Buckwitz mit Lauryn Siebert auf Rang zwei. Dritte wurden die Österreicherinnen Katrin Beierl und Nicola Pichler, die von der deutschen Ex-Weltmeisterin Kim Kalicki, die wegen eines Meniskusrisses pausiert, betreut werden. Allerdings waren die starken Nordamerikanerinnen beim Weltcup-Auftakt im erzgebirgischen Altenberg nicht am Start.

Nolte: «Bahn macht mir mittlerweile richtig Spaß»

«Ich bin super zufrieden. Wir mögen es hier sehr gerne, die Bahn macht mir mittlerweile richtig viel Spaß. Aber wir haben auch gesagt, jetzt reicht es mal, wir sind schon die dritte Woche hier. Jetzt können wir gerne woanders hinfahren», sagte die 28 Jahre alte Nolte, die auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund unterstützt wird.

Zuvor wurde bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz Anfang der Woche Rheinmetall als neuer Sponsor beim Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) vorgestellt. «Ich bleibe beim BSC Winterberg, der BVB unterstützt mich darüber hinaus, was ich mega cool finde, dass sich der große Fußball-Club auch um uns Bobfahrer kümmert. Die haben ein Riesen-Netzwerk und eine große Wucht dahinterstehen», sagte die in Unna geborene Nolte.