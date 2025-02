Deutsches Team gewinnt Mixed-Springen in Lake Placid

Selina Freitag und Andreas Wellinger führen das deutsche Team zum Mixed-Sieg in Lake Placid. Es war der zweite Erfolg im dritten Wettbewerb in diesem Winter.

Lake Placid (dpa) – Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer haben den Mixed-Team-Wettbewerb von Lake Placid gewonnen. Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag und Andreas Wellinger setzten sich in der Nacht in den USA mit 963,6 Punkten vor den Teams aus Norwegen (950,8) und Österreich (941,8) durch.

Vor allem Freitag zeigte zwei starke Sprünge auf 124 und 126,5 Meter, Wellinger sicherte als Schlussspringer mit einem Top-Sprung den Sieg. Besonders für die deutschen Männer, die zuletzt im Einzel nicht um die Podestplätze mitspringen konnten, war es ein gutes Zeichen in der Krise.

Am vergangenen Wochenende hatten Wellinger, Freitag und Raimund zusammen mit Katharina Schmid im Mixed-Team-Springen von Willingen noch den dritten Platz belegt. Den zuvor einzigen Mixed-Wettbewerb in dieser Weltcup-Saison in Lillehammer hatte Deutschland gewonnen.

Deutsche Frauen zuvor auch im Einzel stark

Vor dem Mixed-Erfolg hatten Reisch und Freitag bereits ihre gute Form bewiesen. Die 25 Jahre alte Reisch und die zwei Jahre jüngere Freitag belegten im Einzel die Plätze zwei und drei. Stärker war nur die Slowenin Nika Prevc. Die 19-Jährige baute ihren Vorsprung im Gesamtweltcup vor der zweitplatzierten Oberstdorferin Katharina Schmid weiter aus. Schmid belegte diesmal nur den siebten Rang.