Bei norwegischer Dominanz kommen die beiden besten deutschen Skispringerinnen zwar in die Top Ten, liegen aber weit hinter dem Podest.

Lillehammer (dpa) – Die deutschen Skispringerinnen sind beim Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer chancenlos gegen starke Gastgeberinnen geblieben. Die ersten fünf Plätze gingen allesamt an Norwegerinnen. Selina Freitag landete als beste Deutsche auf dem achten Rang, hatte aber 63 Punkte Rückstand auf die Siegerin Eirin Maria Kvandal und 44,6 Punkte auf das Podest. Agnes Reisch wurde Zehnte.

Hinter Kvandal belegten Ingvild Synnoeve Midtskogen und Gyda Westvold Hansen die Plätze zwei und drei. Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Stroem und Heidi Dyhre Traaserud machten den Fünffachtriumph der Norwegerinnen perfekt.

Freitag mit starkem zweitem Sprung

Bei wechselnden Winden und zahlreichen Gate-Wechseln lag Reisch nach dem ersten Durchgang als Achte bereits knapp 20 Punkte hinter dem Podest, Freitag als 16. rund 30 Punkte. Freitag zeigte aber einen starken zweiten Sprung und verbesserte sich noch deutlich. Reisch hingegen fiel leicht zurück. Beim zweiten Sprung habe sie ein bisschen mehr Überzeugung und Schmackes gehabt, sagte Freitag der ARD.

Nicht nur die deutschen Springerinnen taten sich bei den Bedingungen schwer. Auch Weltcup-Gesamtsiegerin Nika Prevc aus Slowenien belegte nur Rang 17. Juliane Seyfarth (23.), Luisa Görlich (25.) und Alvine Holz (26.) hatten nur knapp den Finaldurchgang erreicht und verbesserten sich noch leicht. Emely Torazza schied als 33. aus.