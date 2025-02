Auch Rodel-Doppel Wendl/Arlt holt Gesamtweltcup

Weltmeister sind Tobias Wendl und Tobias Arlt nicht geworden. Doch die beiden 37 Jahre alten Rennrodler krönen die Saison und machen das halbe Dutzend an Weltcup-Gesamtsiegen voll.

Peking (dpa) – Die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben zum sechsten Mal den Doppelsitzer-Gesamtweltcup der Rennrodler gewonnen. Die sechsmaligen Olympiasieger sicherten sich auf der letzten der neun Weltcup-Stationen die Gesamtwertung in souveräner Manier. Die beiden 37-Jährigen gewannen auf der Pekinger Olympia-Bahn von 2022 mit 0,158 Sekunden Vorsprung vor den Letten Martins Bots/Roberts Plume.

Rekordweltmeister Toni Eggert beendete seine Comeback-Saison mit seinem neuen Partner Florian Müller mit einem dritten Rang – sie wurden Vierte im Gesamtweltcup. Die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz wurden nur Zehnte, behielten aber ihren fünften Rang in der Gesamtwertung.

Ob die Europameister Wendl/Arlt auch in der anstehenden Olympia-Saison weiter auf dem Schlitten sitzen, ist offen. Es gilt aber nicht als unwahrscheinlich. Bereits am Samstag hatte die 28 Jahre alte Einsitzer-Weltmeisterin Julia Taubitz zum fünften Mal und zum vierten Mal in Serie den Gesamtweltcup geholt.