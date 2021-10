Zweite Runde von Indian Wells: Kerber trifft auf Siniakova

Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber trifft in der nächsten Runde am Wochenende auf die Nummer 53 der Weltrangliste.

Indian Wells (dpa) – Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft Angelique Kerber beim Tennisturnier in Indian Wells nun auf die Tschechin Katerina Siniakova.

Siniakova gewann gestern in der ersten Runde 6:1, 2:6, 6:2 gegen Kim Cljisters aus Belgien. Die Nummer 53 der Weltrangliste spielt nun am Wochenende in der zweiten Runde gegen Kerber. Die zweite deutsche Starterin bei dem WTA-Turnier in Kalifornien, Andrea Petkovic, war am Mittwoch in der ersten Runde ausgeschieden. Cljisters, die ehemalige Nummer eins der Welt, verpasste auch im fünften Anlauf den ersten Sieg auf der WTA-Tour seit ihrem Comeback 2020.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-521623/2